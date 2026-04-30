Конкурс «Моя страна - моя Россия» принимает заявки: шанс для тех, кто не привык молчать

Фото: скриншот видео Российский Красный Крест, ВКонтакте.

У многих есть мысли о том, как можно было бы сделать лучше - двор, район, город, систему. Большинство останавливается на мысли. Конкурс «Моя страна - моя Россия» существует именно для тех, кто идёт дальше.

Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов проводится уже более двадцати лет. За это время в нём приняло участие свыше миллиона человек - со своими идеями по развитию городов и сёл по всей стране. Только в 2025 году заявки подали больше 74 тысяч участников. Цифры говорят сами за себя: это давно не локальная история.

Что это за конкурс и для кого он

«Моя страна - моя Россия» - это конкурс авторских проектов и инициатив, направленных на социально-экономическое развитие населённых пунктов: от небольших сёл до крупных городов. Проект родился в гражданской среде, а со временем получил поддержку государственных структур, органов местного самоуправления и экспертного сообщества.

Участвовать могут молодые люди трёх возрастных категорий:

- до 13 лет - специальная детская номинация «Сказки народов моей страны»;

- от 14 до 17 лет - первая категория;

- от 18 до 35 лет - вторая категория, включая номинации без возрастных ограничений: «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы».

Таким образом, конкурс охватывает всех - от школьников до молодых специалистов, предпринимателей, аспирантов и общественных деятелей.

12 номинаций: найдёт своё место каждый

Направления охватывают широкий спектр тем - экология, здоровье, цифровые решения, педагогика и многое другое. Участники могут выбрать ту номинацию, которая ближе к их проекту или профессиональным интересам.

Что даёт участие

Конкурс - не просто строчка в резюме. Участники получают:

-реальную экспертную поддержку и возможность доработать проект вместе со специалистами;

-образовательные форумы и стажировки;

-гранты и премии - в 2026 году финалисты смогут претендовать на финансирование инициатив до одного миллиона рублей от Росмолодёжь.Гранты;

- дополнительные баллы при поступлении в вузы;

- профессиональные и человеческие связи - сообщество участников из разных регионов страны.

Комментарий

Конкурс «Моя страна - моя Россия» привлекает внимание не только образовательных и молодёжных структур, но и организаций гуманитарного профиля. Член брянского президиума Российского Красного Креста Дмитрий Корнилов* подчеркнул важность подобных инициатив:

«Мы рассматриваем этот конкурс как значимую площадку для продвижения социальных и гуманитарных проектов. В рамках двенадцати номинаций открываются возможности для представления инициатив, направленных на поддержку людей, развитие добровольчества, укрепление общественного здоровья. Мы призываем молодых людей, неравнодушных к этим темам, воспользоваться данной возможностью и заявить о своих идеях на всероссийском уровне».

Как подать заявку

Приём заявок открыт до 31 мая 2026 года.

Регистрация и подробная информация - на официальном сайте конкурса: moyastrana.ru

Если есть проект - время его показать. Дедлайн близко.

*Дмитрий Корнилов – предприниматель и общественный деятель, член ФПК партии «Гражданская платформа», член брянского президиума Российского Красного Креста

