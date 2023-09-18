В брянском поселке Большое Полпино почтили память героев войны

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В поселке Большое Полпино Володарского района почтили память героев войны. Торжественный митинг под названием «Вечная память павшим героям войны 1941–1945 годов» состоялся у воинского мемориала 17 сентября. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Участники события в честь 80-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и Дня города почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братской могиле.

Напомним, памятный митинг 17 сентября провели в Бежице на мемориальном комплексе по улице Почтовой.

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