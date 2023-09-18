Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В брянской Бежице отметили День города. Торжественные мероприятия, посвященные посвященные 80-й годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, провели на мемориальном комплексе по улице Почтовой. Об этом сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

Почтить память героев. Павших на полях сражений. Пришли делегации предприятий, учреждений и общеобразовательных школ района. У подножья обелиска каждые полчаса звучали стихи, песни. Их исполняли школьники. Возлагали цветы.

В митинге приняли участие глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова, начальник отдела полиции №1 УМВД России по городу Брянску Юрий Лебедь, председатель Совета ветеранов труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Бежицкого района Ася Коношенкова, делегации Брянского машиностроительного завода, Брянского государственного технического университета, ветераны локальных войн и военных конфликтов, студенты, школьники и юнармейцы.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Бежичане и сегодня свято чтут память павших бойцов, ухаживают за братскими могилами, в которых похоронены тысячи солдат, офицеров, партизан, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, - сказала Татьяна Гращенкова, обращаясь к участникам митинга.

Также она вручила памятную медаль «80 лет освобождения Брянской области» члену Совета ветеранов Бежицкого района города Брянска Анатолию Подвойскому. Затем учащиеся школы №32 показали литературно-музыкальную композицию.

Память павших героев почтил минутой молчания, к подножию памятника Воину-освободителю возложили цветы.

Напомним, в Брянске во Дворце единоборств 17 сентября прошел концерт «Подвигу Брянщины славной!»

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