Брянск принял эстафету Вечного Огня

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянск 17 сентября принял эстафету Вечного Огня. Он был зажжен от огня могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Событие состоялось на площади Партизан. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Эстафета Вечного Огня это - дань памяти и уважения всем защитникам нашей Родины, кто ковал Победу на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах, в тылу, - сказал глава брянского региона. - Это символ великой гордости за подвиг нашего народа, освободившего мир от фашизма!

15 августа Вечный Огонь доставили в Карачев. Это первый освобожденный город в Брянской области. А сегодня частицу Вечного Огня передали от Города партизанской славы Дятьково Городу Воинской Славы Брянску.

Напомним, в Брянске 17 сентября к стеле «Город воинской славы» возложили цветы.