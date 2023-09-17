В Брянске к стеле «Город воинской славы» возложили цветы

Фото: "Брянская Губерния".

В Брянске утром 17 сентября у стелы «Брянск – город воинской славы» состоялся митинг. Мероприятие на площади Воинской славы провели в честь 80-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и дня города Брянска.

Память героев, павших на полях сражений, почтили руководители области и города. Цветы к стеле возложили: губернатор Брянской области Александр Богомаз и заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Сергей Нештенко, Герои России Александр Постоялко и Андрей Фроленков, председатель Комитета семей воинов Отечества, мать награжденного (посмертно) орденом Мужества участника СВО Дмитрия Седнева Марина Седнева, матери воинов-героев Людмила Журавлева, Лидия Ермакова, Галина Василёва, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот и федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, заместители губернатора, руководители региональных управлений федеральных служб и ведомств, глава Брянска Марина Дбар и первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин, депутаты Госдумы Николай Щеглов и Николай Алексеенко и многие другие.

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Память героев, завоевавших Победу ценой своих жизней, почтили минутой молчания.

Также в городе венки и цветы возложат на Центральном кладбище Брянска к Монументу погибшим воинам, на площади Партизан к Вечному огню. Там же состоится митинг.

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