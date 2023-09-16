В Брянск приехал заместитель полномочного представителя Президента РФ

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянск приехал заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации Сергей Нештенко. Он будет участвовать в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. 16 сентября с почтенным гостем встретился губернатор Брянской области Александр Богомаз. Об этом глава брянского региона сообщает на своей странице ВКонтакте.

Во время рабочей встречи речь шла об успешной работе экономики Брянской области.

- В этом году мы уже имеем рост промышленности 14%, сельского хозяйства - 18%, - сказал Александр Богомаз. - Экономика устойчива, и это позволяет нам выполнять все социальные обязательства.

Сергей Нештенко поблагодарил наших защитников - подразделения пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделения Росгвардии - за выполнение поставленных задач и обеспечение безопасности мирных жителей.

Напомним, 16 и 17 сентября в Брянске ограничат движение и парковку транспорта.