Фото: Наталья НЕЧАЕВА.

В Брянске 16 и 17 сентября ограничат движение и парковку транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

С 19:00 16 сентября и до окончания мероприятия 17 сентября ограничат движение и парковку:

- на территории, прилегающей к Правительству Брянской области (проспект Ленина, д.33);

-на территории, прилегающей к площади Партизан (от улицы Красноармейской до улицы Софьи Перовской, вдоль домов 2 и 4 на площади Партизан);

- вдоль домов 29А и 31 по улице Красноармейской (от улицы Репина до площади Партизан).

А 17 сентября ограничения начнут действовать с восьми часов утра и до окончания мероприятия.

Ездить и парковать в это время будет невозможно по улице Красноармейской (от улицы Урицкого до улицы Пересвета) и по проспекту Ленина (от ул. Горького до ул. Красноармейской).

- Исключение будет сделано для автомобилей участников мероприятий, автотранспорта оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС России в городе Брянске, - сказали в горадминистрации.