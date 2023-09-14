Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска ветеранам вручили памятные медали. Внимание уделили Нине Дмитриевне Евсеевой, Екатерине Григорьевне Деминой, Полине Алексеевне Сергеевой, Елизавете Сидоровне Пешей. Каждому ветерану подарили цветы, подарки и теплые слова. А еще и памятную медаль «80 лет освобождения Брянской области». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Мы всегда окружаем вниманием и заботой ветеранов Великой Отечественной войны, - сказал глава Советского района Денис Семенов. - Это — поколение победителей, люди с железным характером. Именно на них должно равняться подрастающее поколение, их беспримерный подвиг всегда будет в наших сердцах.

Напомним, также поздравления принимали ветераны Александра Мельникова и Федор Короткий.