В Брянске ветеранов поздравили с Днем города

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске накануне 80-летния от немецко-фашистких захватчиков поздравления принимали ветераны Александра Мельникова и Федор Короткий. Они проживают в Бежице. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Александру Александровичу 97 лет. Он ушел на фронт в 1943 году, был артиллеристом. Прошел боевой путь в Венгрии, Румынии, Эстонии, Австрии, Чехословакии. После войны около 40 лет проработал на Бежицком сталелитейном заводе. Федору Пахомовичу - 90.Он участвовале в Венгерском восстании в 1956 году. Был корректировщиком оружия и командиром танка.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В гостях у ветеранов побывал вице-мэр Сергей Антошин. Он вручил памятные медали «80 лет освобождения Брянской области», сладкие и полезные подарки, цветы. Праздничное настроение подарили творческие коллективы — «Дебряночка» и «Околица».

- Уважаемые ветераны, примите мои искренние поздравления с 80-летием освобождения Брянщина от немецко-фашистских захватчиков, - сказал Сергей Антошин. - Вы принимали активное участие в восстановлении страны, спасибо вам за это! По поручению Александра Богомаза хочу вручить вам юбилейные медали.

В свою очередь ветераны поблагодарили за проявленное к ним внимание и поздравления.

Напомним, в Фокинском районе Брнска провели торжественный митинг. Событие приурочили к 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.