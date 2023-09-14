В Фокинском районе Брянска провели торжественный митинг

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска 14 сентября провели торжественный митинг. Событие приурочили к 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Память героев почтили глава Фокинской районной администрации Александр Гаврилов, депутаты Брянского горсовета Василий Игрунев и Игорь Болунев, участник СВО, майор, старший воспитатель Брянской кадетской школы им. Героя России В.И. Шкурного - Алексей Новиков, представители общественных организаций, учреждений и предприятий района.

- Мы сильны нашей исторической памятью, - сказал Александр Гаврилов.. - Так пусть крепнет воинская мощь Росси, пусть славятся трудом ее граждане. Мы - граждане великой страны, которую предки-победители нам завещали беречь! С праздником, дорогие земляки!

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В память о бойцах, павших на полях сражений, объявили минуту молчания. К обновленному монументу участники митинга возложили венки и цветы. По завершении мероприятия стартовал традиционный автопробег по памятным местам Фокинского района. На митинге также играл Брянский городской духовой оркестр.

В годы войны Фокинский район, впрочем, как и в наши дни, являлся важным железнодорожным узлом. Через него перевозили войска, боеприпасы, народнохозяйственные грузы, эвакуировали раненых, беженцев из западных районов стран. Через Брянск перебрасывали войска 3-й, 13-й, 16-й, 19-й, 20-й, 21-й и 28-й Армий. Больше шести тысяч жителей Фокинского района сражались с немецко-фашистскими захватчиками.

При въезде в Фокинский район из центра Брянска рядом с мостом через реку Десна установлен памятник гвардейским танкистам. Одни из первых они ворвались в центральную часть города 17 сентября 1943 года. Открыли памятник в 1968 году в честь 25-й годовщины освобождения города.

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