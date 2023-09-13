В Брянске День города отметят без фейерверка

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 17 сентября отметят без фейерверка. Такое решение озвучили во время заседания антитеррористической комиссии в горадминистрации. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.

- Ключевыми моментами станут церемония передачи городу Брянску Эстафеты Вечного огня на площади Партизан и возложение цветов в районах города, - рассказал начальник городского управления культуры Эдуард Амелькин. -Во Дворце единоборств имени Артема. Осипенко пройдет театрализованное представление «Подвигу Брянщины славной!..». Также 17 сентября ряд мероприятий состоится в парках в режиме выходного дня - они стартуют в дневное, а не в вечернее время. Также в Брянске отказались от фейерверка, чтобы избежать массового скопления людей.

В свою очередь и полиция занимается отработкой вопросов по обеспечению безопасности людейв день города.

Начальник городского отдела по транспорту Игорь Чубчиков в своем докладе сообщил, что в автобусном и троллейбусном предприятиях уже усилили меры безопасности, в том числе досмотры транспорта в депо. С водителями и кондукторами провели дополнительные инструктажи.

- Во-первых, необходимо организовать усиленное патрулирование мест массового пребывания людей, - подвел итоги заседания глава Брянской городской администрации Александр Макаров - Во-вторых, обязательно отработайте вопросы подачи транспорта по окончании мероприятий- жители города не должны толпами собираться на остановках в ожидании автобусов и троллейбусов. Их нужно подавать заранее. В-третьих, все перекрытия движения должны начинаться и заканчиваться за полчаса-час до и после мероприятия. Город должен жить полноценной жизнью, но не стоит забывать о приграничном положении Брянска и связанных с этим фактом рисками.

В парках Брянска в День города проведут праздничные программы.