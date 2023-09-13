В парках Брянска в День города пройдут праздничные программы

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В парках Брянска 17 сентября пройдут яркие праздничные программы. Посвященные Дню города. Их проведут во всех районах областного центра. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Так в Майском парке культуры и отдыха мероприятия начнутся с 13:00 и завершатся в 19:00. Гостей и жителей Брянска ждут праздничные концерты, мастер – классы для детей, анимационная детская программа, выступление хореографических коллективов.

На Кургане Бессмертия праздничные действа начнутся в 14:00 и продолжатся до 19:00. Здесь будут работать интерактивные площадки, мастер-классы, кинотеатр под открытым небом. Выставка изделий декоративно-прикладного творчества. Украсит праздник выступление военного духового оркестра. Пройдет спортивная программа. А для детей проведут анимационные развлекательные мероприятия.

В парке имени Алексея Толстого с 14:00 и до 18:00 состоится яркий праздник. Здесь пройдут эстрадные концерты, танцевальная программа, прозвучат народные и популярные песни.

Парк культуры и отдых «Юность» начнет радовать брянцев с 12:00 и до 17:30. Покажут мастер-классы для детей, музыкальную хореографическую программу, праздничные эстрадные концерты.

В парке культуры и отдыха железнодорожников торжества начнутся в 17:00 и завершатся в 18:00. В течение часа здесь пройдет детская анимационная программа и выступление творческих коллективов.

Подробнее о парковых праздничных программах узнать здесь.

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