Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске определят специальные места для проката и парковок электросамокатов. Эту тему обсудили во время заседания Брянского городского Совета.

Депутаты пришли к единому мнению: запретить размещать пункты проката и парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ), в числе которых и самокаты, «без соответствующих разрешений на использование земельных участков».

Также документ запрещает оставлять электросамокаты вне установленных мест.

Напомним, на заседании Брянского городского Совета также запретили хранить брошенные автомобили на придомовых территориях.