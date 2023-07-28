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Общество28 июля 2023 9:26

В Брянске определят специальные места для проката и парковок электросамокатов

Эту тему обсудили на заседании городского Совета
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске определят специальные места для проката и парковок электросамокатов. Эту тему обсудили во время заседания Брянского городского Совета.

Депутаты пришли к единому мнению: запретить размещать пункты проката и парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ), в числе которых и самокаты, «без соответствующих разрешений на использование земельных участков».

Также документ запрещает оставлять электросамокаты вне установленных мест.

Напомним, на заседании Брянского городского Совета также запретили хранить брошенные автомобили на придомовых территориях.

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