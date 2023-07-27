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Общество27 июля 2023 7:07

В Брянске запретили хранить брошенные автомобили на придомовых территориях

В Брянске прошло заседание городского Совета
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Ольга ЧЕРНИКОВА.

Фото: Ольга ЧЕРНИКОВА.

В Брянске запретили хранить брошенные автомобили на придомовых территориях. Такое решение приняли депутаты на заседании Брянского городского Совета.

Подержали вопрос о внесении изменений в правила благоустройства. в Брянске Предложили определить понятие брошенного и разукомплектованного транспортного средства.

- Устанавливается запрет на размещение таких средств на придомовых территориях и территориях общего пользования, - сообщают в пресс-службе городского Совета.

Разрабатывать и утверждать порядок выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенного транспорта будет Брянская городская администрация.

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