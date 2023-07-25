Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянская тяжелоатлетка завоевала золото на первенстве России. Состязания прошли в Саранске среди юниоров и юниорок в возрасте от 15 до 23 лет. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Воспитанница спортшколы «Олимп» победила в весовой категории 45 килограмм с результатом в сумме 138 килограмм. Юная спортсменка тренируется у Юрия Чибисова.

Напомним, брянские спортсмены завоевали три золотых и одну серебряную медали на всероссийском турнире по тяжелой атлетике. Соревнования проходили с 18 по 23 июля в Москве.

Возрастное ограничение – 6+