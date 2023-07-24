Брянские спортсмены завоевали три золотых медали на всероссийском турнире по тяжелой атлетике

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянские спортсмены завоевали три золотых медали и одну серебряную на всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу». Соревнования прошли с 18 по 23 июля в Москве. В них участвовали 350 спортсменов из 26 регионов России. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Порадовали результатами воспитанники брянской спортивной школы олимпийского резерва «Сталь». Завоевали три золотые и одну серебряную медали.

В возрастной категории с 10 до 12 лет первое место в весовой категории 49 килограмм занял Владимир Цыганков, второе в такой же весовой категории – Александра Лысенкова.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В возрастной категории с 13 до 17 лет первые места завоевали в категории 102 килограмма Артем Трошин и в весовой категории 81 килограмм – Александра Паращук.

Ребят занимаются у тренеров Андрея и Вячеслава Евдокимовых.

Возрастное ограничение – 6+