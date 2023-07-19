В Брянском Новозыбкове родителям погибшего в СВО Владимира Авраменко передали орден Мужества

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В Брянском Новозыбкове родителям погибшего во время специальной военной операции на Владимира Авраменко передали орден Мужества. жизнь нашего земляка оборвалась 5 июня. Об этом сообщает издание «Маяк32».

Награду Анне и Юрию Авраменко вручили федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Фильченков, заместитель губернатора Николай Лучкин, глава округа Александр Щипакин, военный комиссар Дмитрий Репников.

Родители тяжело переживают потерю сына. Владимир родился в Новозыбкове 21 августа 1987 года. Он любил спорт и был голкипером футбольной команды.

20 октября 2022 года парня призвали на службу. И он встал в ряды участников специальной военной операции на Украине. Он погиб при исполнении воинского долга. За это нашего земляка удостоили посмертно ордена Мужества.

Напомним, с Владимиром Авраменко простились 9 июля. Героя похоронили на местном кладбище со всем почестями.