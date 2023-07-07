Брянский военнослужащий Владимир Авраменко погиб во время спецоперации на Украине

Фото: администрация города Новозыбкова.

Брянский военнослужащий Владимир Авраменко погиб во время специальной операции на Украине. Он был жителем Новозыбкова. Сражался в первой штурмовой роте батальона «Сомали». Об этом сообщает глава администрации Новозыбкова Александр Грек.

Владимира призвали на службу в ходе частичной мобилизации 20 октября 2022 года.

Наш земляк погиб 5 июня 2023 года. Он посмертно награжден орденом «Мужества».

Подробности гибели не сообщают. Дату и время прощания с героем также не указали.