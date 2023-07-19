Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске распилили 16 деревьев, поваленных штормовым ветром. Дорожники и спасатели продолжают борьбу с последствиями непогоды. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Специалисты работали в сквере имени Карла Маркса, на Урицкого, 50-й Армии и многих других улицах. Выезжали на вызовы от жильцов частого сектора на Ильича, 49, Мичурина, 1 и переулке. Депутатском.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Вместе с электриками дорожникам удалось убрать дерево на улице Советской, 90. грозившее обрывом проводов. Уже заметили восемь порывов электропроводов.

- Работа по устранению последствий продолжается – говорят в мэрии города.

Напомним, городские спасатели уже убрали больше 20 поваленных штормовым ветром деревьев..