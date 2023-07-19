Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске убирают поваленные после штормового ветра деревья. Непогода проявила себя во вторник, 18 июля. О штормовом ветре и ливнях с грозами предупреждали в региональном МЧС.

В диспетчерскую городских спасателей поступило больше 20 заявок от жителей Брянска на устранение поваленных зеленых насаждений. Выезжали по каждому обращению, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Критические участки городские спасатели отработали сразу, еще вчера вечером., - говорят в мэрии города. - К работе подключались дорожники, электрики, сотрудники троллейбусного управления, управляющие компании, областные спасатели и городской отряд ПСО.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Стихия «погуляла» от души. Так, на Костычева, 25 огромное дерево перекрыло двор. Оно упало рядом со стоянкой, но машины не повредило. А на Брянского Фронта, 20 дерево упало на две машины. Автомобили освободили, территорию огородили. Спасатели распилили дерево.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе попадали тополи, ясени, липы на проспекте Московском, улице Богдана Хмельницкого, в частном секторе по улице Вокзальной. А в Советском районе дерево упало на дорогу и оборвало электропровода. В Володарском районе на улице на Академика Королева ветки повисли на контактной линии, сотрудники троллейбусного управления кронировали дерево, угрозу устранили. На улице Красной Гвардии дерево повисло на электропроводах его убирали электрики.

Уборку поваленных деревьев в городе продолжают.