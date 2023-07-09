Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На Бярнщине 12 водоемов признали непригодными для купания. Взятые пробы воды показали наличие в них колиморфных бактерий, а также яиц токсокар. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Причем опасными признали водоемы не только в Брянске. Нельзя купатья также и в озерах Фокина, Дятьковв, Красной Горы. Клинцов, Почепа и Трубчевска.

Не соответствует нормам и почва. Полный список опасных водоемов опубликовали на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, еще раньше запретили купаться в четырех озерах Брянска. Специалисты нашли в воде бактерии.