Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске запретили купаться на четырех пляжах. Их закрыли из-за несоответствия воды гигиеническим нормативам. Анализы воды провели в Роспотребнадзоре.Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Нельзя посещать пляж у озера Мутное, у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» (левый берег р. Десна), у озера ГРЭС в поселке Белые Берега, у карьера бывшего завода Керамзитогравия.

- Специалисты установили здесь таблички с запретом на купание, - рассказали в Мэри города. - При этом Роспотребнадзор выявил на последнем пляже еще и несоответствие СанПиНу проб почвы. Вместе с тем разрешенными для купания остаются место отдыха у озера «ДСК», центральный пляж (в районе городской больницы №1) и пляж на озере «Орлик-5» - тут недавний запрет на купание снят.

Также в Брянской области несоответствие проб воды и почвы обнаружили на восьми пляжах.

Напомниим, в брянских озерах и реке Десне Роспотребнадзор обнаружил бактерии. Специалисты исследовали почву и воду.