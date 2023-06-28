Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянских озерах и реке Десне Роспотребнадзор обнаружил бактерии. Провели исследование почвы и воды. Об этом сообщают на официальном сайте Росоптребнадзора по Брянской области.

Шестикратное превышение нормы содержания колиформных бактерий обнаружили в озере Мутном. Яйца токсокар нашли в водоеме рядом с заводом керамзитогравия.

Возле железнодорожного вокзала Брянск-Орловский и на озере в Белых Берегах в реке Десне также выявили опасные бактерии.

В Дятьковском районе в пруду деревни Березино наличие бактерий кишечной палочки превышает норму допустимого в три раза. Обстановка на озере в Фокино также не лучше.

Не следует купаться и в реке Беседи в Красной Горе, а также Стодольском пруду в Клинцах.

Не соответствует нормам и почва. В Навле в воде возле озеро оказалось энтерококков больше допустимого в 45 раз, в Брасовком районе в озере Октябрьском – в 25.