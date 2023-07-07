В Брянской области 8 июля ожидают ливни с грозами и градом

Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

В Брянской области в субботу, 8 июля, ожидают ливни с грозами и градом. Ветер при грозе подует со скоростью 17 метров в секунду. Об этом предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Температура воздуха ночью достигнет отметок от плюс 14 до плюс 19 градусов, а днем от плюс 22 до плюс 27 градусов.

Такая погода может привести к нарушению электроснабжения, ухудшению дорожных условий, обрушению слабоукрепленных и ветхих конструкций (широкоформатных рекламных щитов) и повреждению кровли зданий, падению деревьев, скоплению сточных вод в низменных участках, на автомобильных дорогах, тротуарах, приусадебных участках частных жилых секторов, жилых зон многоквартирных домов, разрушению склонов оврагов, размытию дамб, дорог и насыпей, повреждению и гибели сельскохозяйственных культур.

Брянцев просят принять все необходимые меры безопасности.

Напомним, 7 июля стихия в полную силу проявила себя на Брянщине.