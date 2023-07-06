Фото: "ЧП и ДТП" Брянск, vk.com.

Брянщину накрыл сильный ливень и град размером с вишню. Непогода завладела регионом в четверг, 6 июля. Об этом сотрудники регионального МЧС предупреждали заранее.

Фото: Роман СЕЛЮТО, vk.com.

Жители Погара публикуют фотографии града размером с вишню. В самом же Брянске прошел сильный ливень и прогремела гроза. Некоторые улицы и дворы сильно затопило. Особенно в Бежицком районе. В соцсетях горожане так и писали под снимками, что у них тут можно купаться. Ушла под воду и улица Куйбышева. А на улице 22-го Съезда КПСС даже повалило деревья возле дома №116. На Набережной в люки провалились два автомобиля. В городе с потоками воды даже не справляются ливневки.

Фото: "ЧП и ДТП" Брянск, vk.com.

Кстати,и в пятницу, 7 июля, Брянцев снова предупреждают о непогоде.

Фото: "ЧП и ДТП" Брянск, vk.com.