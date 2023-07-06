В Брянской области 7 июля ожидают грозы с дождем и градом

Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Брянской области 7 июля ожидают дожди с грозами и градом. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе его порывы достигнут 17 метров в секунду. Об этом сообщаю в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Возможны обрывы линий связи и электропередач, нарушение в работе транспорта, скопление дождевых сточных вод в низменных участках местности, повреждение и гибель сельскохозяйственных культур.

Брянцев просят принять все необходимые меры безопасности.