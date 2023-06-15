Фото: "Клинц.ИНФО".

В Москве простились с гвардии полковником из брянских Клинцов Денисом Буяновым. Героя с почестями 15 июня похоронили на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества». Об этом сообщают «Клинцы.ИНФО».

За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, сопряженные с риском для жизни Денис Буянов был награжден медалью «За боевые отличия» в апреле 2020 года и в ноябре 2022 года. 30 ноября 2022 года указом президента РФ Владимира Путина Дениса Буянова наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Орденом Мужества. Вторым Орденом Мужества гвардии полковник награжден посмертно.

Фото: "Клинц.ИНФО".

Проститься с героем прибыли родные, близкие, друзья, сослуживцы и должностные лица.

Напомним, Денис Буянов погиб во время спецоперации на Украине. Он командовал военным парадом и активно участвовал в общественной жизни.