Фото: "Клинцы.ИНФО".

Брянский гвардии полковник Денис Буянов погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание «Клинцы.ИНФО».

Он получил смертельное ранение. Подробности не раскрывают. В Клинцах Дениса Буянова знали многие. Он командовал военным парадом, принимал активное участие в общественной жизни.

Денис Буянов был настоящим офицером. Искренне любил Родину и свою семью. Он был не только мужественным воином, но и творческой личностью.

Под впечатлениями от первого посещения мемориального комплекса «Речечка» в Клинцовском районе он написал стихотворение.

Был я в Речечке сегодня,

Сердце сжалось, слёзы не сдержать,

Душу рвёт на части, грудь сдавило,

Больно, просто хочется кричать!

Там горе в гости постучалось,

Враг пришёл, фашистом звать, Мразь пришла, бесчинствовали люто,

Утром стали хаты поджигать.

Жгли дома, в них женщины и дети,

Все мужчины убыли на фронт,

Защитить их некому в минуты эти,

От безысходности и ужаса бросает в пот.

Что ж вы, гады, натворили? В ком увидели врага?

Вы трусы, детей и женщин вы сжигали, Ждут вас ада ворота!

Мать от пламени дитя собою закрывает,

Молитву на ухо шепча,

Огонь безжалостно живое всё сжирает

Ни что живое не щадя.

Погас огонь, утихли крики,

Не бегает здесь больше детвора,

На месте деревушки мемориал воздвигли,

Цветы с игрушками народ несет сюда.

В памяти друзей и сослуживцев он навсегда останется настоящим офицером, надежным товарищем. Он говорят, что Денис Буянов неизменно отдавал приоритет сохранению жизни и здоровья подчиненных.