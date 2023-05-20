Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянский губернатор Александр Богомаз встретился с главным раввином России Берлом Лазаром. Об этом глава брянского региона сообщает на своей странице ВКонтакте.

Во время рабочей встречи обсудили вопросы национальной политики и взаимодействия гражданского общества.

- Россия — многонациональная страна, - сказал Александр Богомаз. - И, как справедливо отметил Берл Лазар, в мире и согласии в нашей стране живут все народы. Только в нашем регионе проживают представители более 140 ациональностей. Это русские, белорусы, армяне, грузины, азербайджанцы, молдаване, евреи, поляки и многие другие.

Также Берл Лазар отметил, что Брянская еврейская община – одна из лучших в ЦФО, ее представители активно участвуют в значимых федеральных проектах. В областном центре работают еврейская школа, детский сад. А совсем недавно открыли еврейский общинный Центр и культурно-образовательный комплекс.