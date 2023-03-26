В Брянске 26 марта открывают синагогу

Фото: Менахем Мендл Заклас,vk.com.

В Брянке 26 марта открывают синагогу. Она находится на улице Пионерской, 33.

Открытие синагоги долгое время оставалось лишь мечтой. Об этом сообщает главный раввин Брянщины Менахем Мендл Заклас на своей странице ВКонтакте. Еврейская община выкупила здание на улице Пионерской еще в 2009 году. Его реставрация заметно затянулась из-за трудностей с финансированием. Завершили работы в начале 2023 года.

Внутри здания установили Святой Ковчег.

- Это удалось осуществить после двух лет проектирования и создания работы, и еще трех недель сборки, - рассказал Менахем Мендл Заклас.

Также главный раввин Брянска и Брянской области Менахем Мендл Заклас отметил, что в Центральном федеральном округе брянская еврейская община вторая по величине и активности, а самого общинного центра до сих пор нет. Кроме того, он надеется, что вместе с ним и синагогой в едином комплексе будут школа и детский сад.

Напомним, 26 марта в Советском районе Брянска на нескольких улицах из-за открытия синагоги с 10:00 до 16:00 ограничат движение и парковку автотранспорта.