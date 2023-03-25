В Советском районе Брянска 26 марта ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Движение и парковка будут невозможны с 10:00 до 16:00. Это связано с открытием синагоги, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Временно закроют улицу Пионерскую – от улицы Луначарского до улицы Урицкого. А также улицу Луначарского – от улицы Гражданской до улицы Пионерской.

- Исключение сделают для автомобилей участников мероприятия, оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС России в городе Брянске, - говорят в мэрии города.

Водителей просят заранее планировать маршрут передвижения и использовать альтернативные пути объезда.