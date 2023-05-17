На газ-два. На каком топливе будет передвигаться транспорт в будущем?

На всероссийском форуме, где присутствовала делегация Брянской области, решили, что цены на природный газ нужно снижать и в дальнейшем, чтобы стимулировать переход на этот вид топлива. Фото предоставлено Анной Мироновой.

«Всё больше внимания уделяем развитию рынка газомоторного топлива и увеличению его потребления, - говорит заместитель губернатора Брянской области Николай Лучкин. - Делается это во исполнение поручения Президента Российской Федерации, которым прямо определена необходимость расширения использования газа - как в качестве топлива для машин, так и дополнительного источника питания для котельных. На это нацелена и государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики», которая была утверждена ещё в 2014 году. В 2018-м она была дополнена подпрограммой «Развитие рынка газомоторного топлива». Здесь много факторов, которые можно и нужно положительно оценивать. Среди плюсов - сохранение экологии, уменьшение стоимости расхода топлива и соответственно удешевление логистики и перевозки грузов».

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Скидка на оборудование

Все знают, что ездить на газе выгоднее, чем на бензине. А теперь ещё и государство помогает в таком переходе. В марте губернатор Александр Богомаз подписал постановление, которое регламентировало новый порядок предоставления субсидии на переоборудование под использование газа существующих автомобилей, включая общественный транспорт и коммунальную технику. То есть юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям компенсируют часть затрат на переустройство.

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Суть в том, что любой автолюбитель может перевести свой автомобиль на газ. Однако компенсацию получит не он, а предприятие, которое выполнит эти работы. А гражданину будет предоставлена скидка, равная сумме субсидии, которую ему в свою очередь предоставит организация-установщик оборудования. Так, владелец транспортного средства, в зависимости от его вида, может рассчитывать на экономию от 24 300 до 360 000 рублей.

Таким образом, деньги от федерального бюджета и доходят до своей цели - конечного потребителя. По пути добавляются и средства из областного бюджета, так как софинансирование является необходимым условием участия региона в программе.

«Сейчас на территории Брянской области располагается шесть пунктов по переоборудованию транспортных средств на природный газ», - уточняет сотрудник регионального департамента промышленности, транспорта и связи, секретарь рабочей группы по развитию топливозаправочного комплекса и рынка газомоторного топлива на территории области Анна Миронова.

К программе уже присоединились три компании, с которыми подписаны соглашения о предоставлении субсидии - это ИП Родькин («Ультрогаз»), ИП Пронченко и ООО «ГИТ СЕРВИС». Ещё три пункта по переоборудованию планируют принять участие в отборе на получение субсидии в июне.

А всего перевести на газомоторное топливо в этом году в регионе планируют около 400 единиц транспортных средств разного класса.

Выгодная заправка

Но поставить на автомобиль оборудование, которое позволит собственнику экономить деньги, это полдела. Ведь без сети специализированных заправочных комплексов далеко не уедешь. Поэтому важным направлением сейчас является и создание необходимой газозаправочной инфраструктуры.

«На данный момент на территории области действуют три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), проще говоря, «газозаправки», принадлежащие «Газпром газомоторное топливо», - продолжает Анна Миронова. - Ещё одна станция (АГНКС) для заправки передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ) расположена в городе Фокино и принадлежит «Брянск-Автогаз» плюс три пункта по заправке метаном с ПАГЗ находятся в Брянске на улицах Калинина, Рославльской и Литейной».

Кстати, с марта этого года на заправках «Газпром газомоторное топливо» снизилась отпускная стоимость на метан на 25 процентов. Сейчас заправить им транспорт в Добруни можно за 16,02 рубля за 1м3. Практически одновременно на всех заправках сети «Брянск-Автогаз» также наблюдается снижение цены до 16 рублей за 1м3. А в Брянске в районе мясокомбината и в Глинищеве цены остались прежними, но тоже вполне приемлемыми для потребителей - 21,48 рубля за 1 м3. Всё это мотивирует авто-владельцев переводить транспорт на газомоторное топливо.

Ещё в 2020 году предприятие «Брянск-Автогаз» освоило новое направление деятельности - заправка транспорта природным газом (метаном). Так, в городе Фокино построили и ввели в эксплуатацию АГНКС, подключённую к магистральному газопроводу высокого давления - 5,5 Мпа. Эта АГНКС является материнской и сможет обеспечить заправку до 12 автомобильных газозаправочных станций (АГЗС) с передвижными автомобильными газовыми заправщиками (ПАГЗ). Фактически через ПАГЗ можно осуществлять заправку автотранспорта потребителей компримированным, то есть сжатым, природным газом (КПГ) по всему региону. Это вторая по мощности АГНКС во всей России.

«В этом 2023 году на базе АГНКС в Фокино запланирована реализация амбициозного проекта по строительству и вводу в эксплуатацию малотоннажной установки по производству сжиженного природного газа (СПГ) производительностью 3 тонны в час, - рассказывает директор «Брянск-Автогаз» Александр Ященков. - Объект обеспечит возможность заправлять сжиженным природным газом грузовой транспорт, а также отгружать топливо в газовозы для дальнейшей транспортировки до конечного потребителя».

Перспективы расширения

В конце апреля в Президент-отеле в Москве состоялся III Всероссийский газомоторный форум, в котором приняла участие и делегация Брянской области.

В городе Фокино построили и ввели в эксплуатацию газовую заправку, которая позволит подавать топливо по всему региону. Это вторая по мощности в стране автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). Фото предоставлено Анной Мироновой.

Среди участников - руководители федеральных и региональных органов государственной власти, представители компаний-участников газоэнергетического рынка и транспортной сферы, а также научных организаций и экспертного сообщества.

На форуме решили, что для стимулирования клиентов и увеличения потребления природного газа в качестве моторного топлива нужно и в дальнейшем снижать цены на газ.

От 16 до 21,5 рубля за 1м3 стоит заправить машину природным газом.

Сейчас Брянская область активно готовится к участию в XXVI Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт в Северной столице с 14-го по 17 июня. На форуме планируют подписать соглашение между губернатором Брянской области Александром Богомазом и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером по дальнейшему расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на территории Брянской области.

Стоит отметить, что использование природного газа в качестве топлива может быть вполне безопасным при условии, что соответствующее оборудование устанавливают в специализированных центрах, а автомобиль потом там же проходит регулярное техобслуживание.