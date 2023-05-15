Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске девушке, упавшей с качелей в парке "Юность", возместили ушерб. Подрядчик признал свою вину. Он допустил брак при монтаже подвесных лавок в парке «Юность». Все девять аналогичных конструкций демонтировали. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Пострадали две девушки из-за того, что рамка подвесных лавок обломилась в районе сварочного шва и рухнула.

- Две девочки-подростка получили незначительные ушибы, их родители претензий не имеют, - говорит мастер подрядной организации «КБК-строй» Михаил Коротин. - Одна семнадцатилетняя девушка ушибла голову, мы возместили моральный и физический ущерб в полной мере.

Еще раньше городской комитет ЖКХ заставил подрядчика заменить растянувшиеся цепочки, удерживающие скамейки. Из-за этого могли оборваться сиденья.. Качели же у основания были сварены, а шов закрасили краской. Как выяснил, подрядчик, чтобы подогнать качели под проект, самостоятельно «нарастил» раму, вместо того, чтобы заказать более высокие стойки.

- Сегодня в срочном порядке Брянской городской администрацией была создана комиссия, в которую вошли представители комитета ЖКХ, технический надзор, руководитель городских парков, подрядчик, - говорят в мэрии города. - Все лавки на подвесах недоступны для эксплуатации.

По протоколу подрядчик в течение недели обязан установить цельные конструкции без сварочных швов. Кроме того, решили укрепить лавки таким образом, чтобы на них нельзя было раскачиваться, купируя люфт профтрубой.

Также в техническом паспорте, который показали комиссии, указали, что качаться на качелях могут дети до 12 лет с весом не более 70 килограммов. На каждой вновь установленной конструкции руководство парка обязано установить таблички с правилами безопасности.

Напомним, после падения 17-летней девушки с качелей в парке "Юность", прокуратура провела проверку. Ей оказали медицинскую помощь. Пострадавшей не требовалась госпитализация. Школьницу отпустили домой.