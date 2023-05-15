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НовостиОбщество15 мая 2023 11:43

В Брянске в парке «Юность» 17-летняя школьница упала с качелей

Прокуратура устроила проверку
Надежда ПЕТРУНИНА

В Володаврском районе Брянска, в парке «Юность»,17-летняя школьница упала с качелей. Прокуратура устроила проверку. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, днем 13 мая школьница упала с подвесных качелей в парке «Юность» в Володарском районе Брянска. Девушка получила вред здоровью. Бригада скорой медицинской помощи доставила ее в больницу. Ей оказали медицинскую помощь. Пострадавшей не требовалась госпитализация. Школьницу отпустили домой.

- В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, - говорят в прокуратуре.