Фото: из архива "КП-Брянск". Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

В Фокинском районе Брянска жителей 10 мая разбудил жуткий грохот. Люди очень испугались, поскольку подобные звуки раздавались, в прошлом году, когда вспыхнул пожар на нефтебазе.

- Сегодня около пяти часов утра меня разбудил жуткий грохот, - рассказала «КП - Брянск» местная жительница Наталья. – Но потом я снова уснула. Повторно проснулась в 5:13 от такого же хлопка. Честное слово, думала, что-то вновь подорвали. Но потом все стихло.

Напомним, в среду 10 мая, стало известно о попытке совершения теракта на нефтепроводе «Дружба». Из людей никто не пострадал.