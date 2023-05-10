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Происшествия10 мая 2023 12:16

В Фокинском районе Брянска жителей 10 мая разбудил жуткий грохот

По словам очевидцев, прозвучало два хлопка
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: из архива "КП-Брянск".

Фото: из архива "КП-Брянск".

Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

В Фокинском районе Брянска жителей 10 мая разбудил жуткий грохот. Люди очень испугались, поскольку подобные звуки раздавались, в прошлом году, когда вспыхнул пожар на нефтебазе.

- Сегодня около пяти часов утра меня разбудил жуткий грохот, - рассказала «КП - Брянск» местная жительница Наталья. – Но потом я снова уснула. Повторно проснулась в 5:13 от такого же хлопка. Честное слово, думала, что-то вновь подорвали. Но потом все стихло.

Напомним, в среду 10 мая, стало известно о попытке совершения теракта на нефтепроводе «Дружба». Из людей никто не пострадал.

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