Фото: "Клинцы.инфо".

В брянских Клинцах орден Мужества вручили вдове Вячеслава Просянкина, погибшего в СВО. Награду во время концерта в честь Дня Победы супруге героя, Кристине Просянкиной, передал военный комиссар города Клинцы, Клинцовского, Гордеевского и Красногорского районов Александр Зубиков. Об этом сообщает издание «Клинцы.инфо».

Указом президента сержанта Вячеслава Просянкина посмертно наградили орденом Мужества

Напомним, Вячеслав Просянкин скончался от полученных ранений при выполнении боевых задач. Похоронили героя 4 октября 2022 года.

Вячеслав Игоревич родился 13 декабря 1993 года в Клинцах. Учился в школе №6. С октября 2013 года по октябрь 2014 года проходил службу по призыву. С июля 2016 года по февраль 2017 года проходил военную службу по контракту на должности наводчика отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

В ноябре 2018 года заключил еще один контракт и поступил на службу в воинскую часть12721 в Клинцах. Он был водителем танкового батальона, наводчиком-оператором танкового взвода, стрелком–зенитчиком зенитного ракетного взвода зенитной ракетной батареи, командиром отделения зенитной ракетной батареи.