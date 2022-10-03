Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Клинцов Вячеслав Просянкин

Фото: Клинцовская городская администрация.

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец брянского города Клинцы Вячеслав Просянкин. Военнослужащий скончался 7 сентября от полученных ранений при выполнении боевых задач. Указом президента сержанта Вячеслава Просянкина посмертно наградили орденом Мужества, сообщают в Клинцовской городской администрации.

Вячеслав Игоревич родился 13 декабря 1993 года в Клинцах. Учился в школе №6. С октября 2013 года по октябрь 2014 года проходил службу по призыву. С июля 2016 года по февраль 2017 года проходил военную службу по контракту на должности наводчика отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

В ноябре 2018 года заключил еще один контракт и поступил на службу в воинскую часть12721 в Клинцах. Он был водителем танкового батальона, наводчиком-оператором танкового взвода, стрелком–зенитчиком зенитного ракетного взвода зенитной ракетной батареи, командиром отделения зенитной ракетной батареи.

Проститься с Вячеславом Просянкиным можно будет 4 октября. Гражданская панихида и отпевание состоятся в Храме во имя Святого Благоверного князя Александра Невского с 10.00 до 12.00.