В Брянске в сквере «Вечный огонь» к Дню Победы высадили 20 саженцев клена

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска, в сквере «Вечный огонь», к Дню Победы высадили 20 саженцев клена остролистного. Посадку молодых деревьев приурочили к 80-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Организовали экологическую акцию АО «Брянсксельмаш» и Фокинская районная администрация.

Молодые деревца сажали члены Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Фокинского района, заместители главы Фокинской районной администрации Александр Гаврилов и Сергей Глушенков, сотрудники предприятия-организатора во главе с генеральным директором Андреем Шилиным.

Напомним, еще раньше в Фокинском районе, на проспекте Московском высадили 80 деревьев к 80-летию со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.