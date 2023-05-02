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Общество2 мая 2023 14:26

В Брянске в сквере «Вечный огонь» к Дню Победы высадили 20 саженцев клена

Акцию приурочили к 80-летию освобождения Брянщины
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска, в сквере «Вечный огонь», к Дню Победы высадили 20 саженцев клена остролистного. Посадку молодых деревьев приурочили к 80-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Организовали экологическую акцию АО «Брянсксельмаш» и Фокинская районная администрация.

Молодые деревца сажали члены Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Фокинского района, заместители главы Фокинской районной администрации Александр Гаврилов и Сергей Глушенков, сотрудники предприятия-организатора во главе с генеральным директором Андреем Шилиным.

Напомним, еще раньше в Фокинском районе, на проспекте Московском высадили 80 деревьев к 80-летию со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

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