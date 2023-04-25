В Брянске высадили 80 деревьев к 80-летию со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Фото: Фокинская районная администрация Брянска.

В Фокинском районе Брянска к 80-летию освобождения города высадили 80-деревьев. Растения посадили представители регионального отделения Комитета семей воинов Отечества совместно с работниками Фокинской районной администрации. Об этом сообщают в Фокинской районной администрации.

Посадка прошла в рамках месячника по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры. В районе высадил 80 саженцев клена и рябины на аллее проспекта Московского.

Кроме того, во время субботника навели порядок у памятников и мемориалов. Всего в районе собрали больше 61 кубометра мусора. На улицу Шолохова завезли грунт, посеяли газонную траву. Убрали мусор на берегу реки Снежеть.