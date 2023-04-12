Брянский губернатор вручил медаль «За отвагу» мальчику Федору, спасшему детей при атаке диверсантов

Мальчик Федор получил еще одну медаль. Фото: пресс-служба правительства Брянской области

Брянский губернатор Александр Богомаз вручил медаль «За отвагу» школьнику Федору Симоненко, который пострадал во время атаки украинских диверсантов и помог девочкам, находившимся в этот момент рядом. Приказ о награждении подписал еще в конце марта президент России Владимир Путин и теперь награда нашла героя.

Вручение медали состоялось в рамках мероприятия "Герои среди нас" во дворце детского и юношеского творчества. Губернатор лично пожал руку мальчику, который облачился в строгий костюм, вручил диплом и коробочку с наградой.

- Вся Брянщина гордится своим героем, - отметил ведущий церемонии. В начале марта Федор также получил медаль "Доблесть и отвага" из рук героя России Сергея Попова.

Все случилось 2 марта 2023 года. Федор и еще две девочки ехали из своего родного села в школу, которая находится в соседнем населенном пункте. За рулем был мужчина, который соглашался подвозить детей на учебу. На машину напали украинские диверсанты, которые начали стрелять по детям. Водитель погиб, Федор был ранен, но смог помочь девочкам выбраться и убежать через лес. Оказалось, что мальчик - из многодетной семьи, двое его братьев сейчас находятся в зоне СВО и гордятся братишкой.

Федя стал героем в родном регионе. А губернатор подарил новый дом его семье.