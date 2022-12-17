В Брянске в сквере Карла Маркса зажглась главная новогодняя елка

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в сквере Карла Маркса зажглась главная новогодняя городская елка. О радостном предпраздничном событии 16 декабря сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Сотни огней и новогодние игрушки украшают главную новогоднюю красавицу города.Праздничную атмосферу создают фигурки деда Мороза и Снегурочки, известных мультгероев. Ребятишки с интересом рассматривают елочку, фотографируются рядом с ней. С улыбками на лицах смотрят на пушистую гостью взрослые.

Напомним, в Брянск главная новогодняя елочка приехала из Супонева 8 декабря. Ее возраст 30 лет, высота 15 метров.