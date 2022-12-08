В Брянск из Супонево прибыла главная новогодняя елка

Возраст зеленой новогодней красавицы 30 лет, высота 15 метров. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянск прибыла главная нововгодняя елка. Зеленую красавицу из Супонево по традиции доставили в Круглый сквер. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Как отметили специалисты, в этом году елочка вышла особенно красивой и пушистой. Ее возраст 30 лет, высота 15 метров. Представители Советской районной администрации на улице Московкой приметили ее давно. Владельцы зеленой красавицы просили спилить дерево еще в прошлом году. Но к тому времени претендентку на звание главной городской елки уже выбрали. Поэтому, в этом году без сомнения пушистая красавица из Супонево по праву заняла свое место.

Бригада пильщиков и спецтехникки приехала в Супонево утром. Они незамедлительно принялись за дело. Освободили подходы для подъезда спецтехники, приготовили само дерево, затем спилили его, погрузили и повезли в Советский район.

- В принципе, мы без проблем доставляем такой нестандартный габаритный груз, но в последние годы затруднение испытываем только от большого количества припаркованного вдоль дорог автотранспорта, поэтому всегда едем с сопровождением, - рассказал водитель ГУП «Брянсккоммунэнерго» Александр Мельников.

Тем временем в Круголом сквере желанную и дорогую гостью встречали песнями и танцами студенты вместе с руководителем района Александром Колесниковым, сказочными персонажами и, конечно же, с Дедом Морозом.

- Я хотел бы поблагодарить тех, кто из года в год помогает нам приближать праздник, — сказал Алексей Колесников. - Это наше дорожное управление, на плечи которого ложится вся работа по спилу и установки елочек, «Брянсккоммунэнерго», которое всегда выделяет спецтехнику, «Электросети», которые помогают на этапе доставки, а затем развешивают гирлянды — всем им огромное спасибо.

После теплого приема елочку начали устанавливать. Для этого сначала подготовили специальную гильзу для ствола дерева, затем с помощью кранов установили его в центр фонтана.

Теперь осталось нарядить главную новогоднюю городскую елку. Тут уж дело за специалистами электросетей. Они проверят каждую лампочку и подключат иллюминацию. После этого вокруг елочки установят «праздничный фартук» с изображением любимых героев мультфильмов, а саму красавицу украсят игрушками. Их традиционно изготовят школьники Советского района. Последним штрихом станет фотозона с Дедом Морозом и Снегурочкой. Здесь фотосессию смогут устроить все желающие.