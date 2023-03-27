Брянского мальчика, спасшего двух школьниц при атаке диверсантов, наградил Путин

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянского мальчика, спасшего двух школьниц при атаке диверсантов, наградил Владимир Путин. Указ Президента России опубликовали на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что мальчика удостоили награды за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

Напомним, 2 марта в Брянскую область, в село Любечане, проникли диверсанты. Они обстреляли движущийся автомобиль «Нива». Водитель погиб. Ранение при обстреле получил и десятилетний Федя Симоненко. Однако, мальчик не растерялся и увел в безопасное место двух школьниц.

Тогда Президент России Владимир Путин назвал нападение в Климовском районе на гражданскую машину, где ехали дети, террористическим актом.

Еще раньше за героический поступок Федора наградили ведомственной медалью Следственного комитета.