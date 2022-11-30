В Брянской области локализовали возгорание резервуаров с нефтепродуктами

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Суражском районе локализовали возгорание резервуаров с нефтепродуктами. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

«КП-Брянск» удалось побеседовать с жительницей Суражского района Натальей.

- Пламя и дым мы увидели ночью, - говорит 30-летняя женщина. – При этом ни хлопков, ни каких-то резких звуков лично члены моей семьи не слышали. У нас двое детей. Мы испугались, выбежали из дома на улицу.

Как рассказала жительница Суражского района «КП-Брянск», сейчас уже сильного задымления и пламени на месте возгорания не наблюдается. Место ЧП оцеплено. Там работают спецслужбы. Людей туда не подпускают.

Более подробной информации из официальных источников пока что нет. Напомним, о возгорании в Суражском районе резервуаров с нефтепродуктами стало известно в среду, 30 ноября. Пожар охватил площадь в 1800 квадратных метров.