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Происшествия30 ноября 2022 5:43

В Суражском районе горят резервуары с нефтепродуктами

Площадь пожара составляет 1800 квадратных метров
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Суражском районе горят резервуары с нефтепродуктами. Огонь охватил площадь в 1800 квадратных метров. Об этом на своей странице ВКонтакте в среду, 30 ноября, сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- К тушению пожара привлечено больше 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд, - написал глава региона. - Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области. Сведений о пострадавших не поступало.

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