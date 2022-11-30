Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Суражском районе горят резервуары с нефтепродуктами. Огонь охватил площадь в 1800 квадратных метров. Об этом на своей странице ВКонтакте в среду, 30 ноября, сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- К тушению пожара привлечено больше 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд, - написал глава региона. - Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области. Сведений о пострадавших не поступало.