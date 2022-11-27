Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Жители Брянской области за два дня направили 375 обращений губернатору. Собирать вопросы начали с 23 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- Больше половины обращений, если точнее - 208, приняли операторы call-центра, - говорят в региональном правительстве. - В чат-бот в Telegram написали 74 жителя, в WhatsApp - 51 человек. 42 жителя обратились к главе региона по электронной почте.

Больше всего вопросов направили жители областного центра. В регионе активность проявляет население Клинцов и Брянского района. Людей интересуют вопросы ЖКХ, строительства, социальной сферы.

Напомним, Губернатор Брянской области Александр Богомаз в среду, 30 ноября, в 17.00 проведет прямую линию. Ее трансляция состоится в его телеграм-канале (https://t.me/avbogomaz), в эфире телеканалов «Брянская губерния», «ОТР», радиостанции «32РАДИО», в официальной группе «Брянская область (https://vk.com/bryanskoblru)» социальной сети «ВКонтакте».