Брянский губернатор 30 ноября проведет прямую линию

Фото: кадр из видео.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в среду, 30 ноября, в 17.00 проведет прямую линию. Ее трансляция состоится в его телеграм-канале (https://t.me/avbogomaz), в эфире телеканалов «Брянская губерния», «ОТР», радиостанции «32РАДИО», в официальной группе «Брянская область (https://vk.com/bryanskoblru)» социальной сети «ВКонтакте». Об этом глава региона сообщает на своей странице в соцсети ВКонтакте.

С 23 ноября начали собирать вопросы от жителей Брянщины. Их можно направить по телефонам: 8(4832)301232, 89307301232. Ежедневно с 10:00 до 19:00 по 30 ноября включительно звонки будет принимать единый call-центр.

У жителей регионов также есть шанс задать волнующие воросы губернатору прислав сообщение на электронную почту по адресу voprosglave@bryanskobl.ru и указав контактные данные для получения ответа на обращение, или на мобильный номер WhatsApp 89307301132, а также в Telegram через чат-бот http://t.me/voprosglave_bot.

Возрастное ограничение -18+