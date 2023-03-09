Вооруженные Силы России в ответ на атаку в Брянской области нанесли удары возмездия

Фото: Минобороны РФ.

Вооруженные Силы Российской Федерации 9 марта нанесли массированный удар возмездия в ответ на атаку диверсантов в Брянской области.

- Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики, - говорят в Минобороны России.

По словам военных, цели удара достигнуты, все объекты поражены.

Под ударом оказались места базирования беспилотных летательных аппаратов, производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов. Российские военнослужащие сорвали переброску резервов и железнодорожные перевозки иностранного вооружения.

Напомним, в результате атаки диверсантов двух сел в Климовском районе Брянской области 2 марта погибли два мирных жителя. Ранения получили два человека. Один из них - десятилетний Федор, который спас двух девочек.