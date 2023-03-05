Фото: Александр БОГОМАЗ, vk.com.

Брянский губернатор посетил села, пострадавшие от нападения ВСУ. Александр Богомаз провел совещание со всеми службами и силовым блоком. Обсудили вопросы обеспечения безопасности жителей и охраны объектов жизнедеятельности. Семьям погибших и пострадавших оказывают необходимую помощь. На региональном уровне решили один миллион выплатить семьям погибших, по 500 тысяч — пострадавшим. Об этом глава региона сообщает на своей странице ВКонтакте.

Напомним, 2 марта украинские диверсанты обстреляли движущийся автомобиль «Нива» в

Климовском районе. Погибли двое мирных жителей, ранены один мужчина и десятилетний Федор Симоненко, который героически спас школьниц, находившихся рядом с ним.

- Федор — настоящий боец и уже идет на поправку, - сообщает Александр Богомаз.

В тот же день украинский беспилотник атаковал село Сушаны, в результате чего сгорел жилой дом. Проникнув в населенные пункты, террористы повредили несколько объектов коммунальной инфраструктуры, домовладения и автомобили.

- В настоящее время коммунальными и ресурсными службами завершены все восстановительные работы, - пишет губернатор ВКонтатке. - Собственнику сгоревшего дома будет выплачена компенсация.

Губернатор поблагодарил все структуры за быстрое и эффективное проведение всех мероприятий, за своевременную организацию работы по взаимодействию с оперативными службами и жителями района.