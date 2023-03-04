Фото: скриншот видео, KP.RU.

Брянскому 10-летнему герою Федору привет передали его родные братья из зоны СВО. Мальчик во время атаки ДГР ВСУ спас двух девочек. А сам получил ранение.

Старшие братья Федора мобилизованы и служат врядах ВС РФ.

На вопрос, что они почувствовали, узнав о поступке Федора, один из братьев ответил:

- Гордость за брата! Что так поступил, не растерялся. Как таковой – он ребенок просто. Получилось так, что в данный момент никто не знает, как себя поведет в таком случае.

- Тихий, спокойный, как и все дети. – добавил другой брат Феди.

Сам же 10-летний мальчик сейчас находится в Брянской областной бойнице. Он идет на поправку и в будущем хочет поступить в Суворовское училище.